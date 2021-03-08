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Özçınar Emekçi Kadınların Gününü Kutladı

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Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bölgedeki paketleme tesislerini ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.
Özçınar Emekçi Kadınların Gününü Kutladı

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bölgedeki paketleme tesislerini ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

Paketleme tesislerini tek tek ziyaret eden Özçınar, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan narenciye sektöründe çalışan emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak birer hediye takdim etti.

Özçınar, ayrıca hayatın her alanında mücadele eden ve aydınlık toplumların temelinin oluşmasında büyük rol oynayan kadınlarımızın, güçlü toplumların oluşması açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

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