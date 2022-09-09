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Özçınar: En kısa zamanda yeni seçim tarihinin belirlenmesi gerekiyor

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ programına katılarak, soruları yanıtladı.
Özçınar: En kısa zamanda yeni seçim tarihinin belirlenmesi gerekiyor

Mahmut Özçınar, belediyeler reformu sürecine belediyelerin birleştirilmesi, hizmetlerin birleştirilmesi, yeni vizyon ve yasalar diyerek bugünlere gelindiğini söyledi.

Özçınar, “Reform yapacağız diye, 2008 yılında yapılan personel yasasının bile geçen 14 yıla rağmen tüzüğünü çıkaramadık, bu reform süreci dünyada yapılıyor bizde de yapılmak zorundadır. Reform yapacağız diye çalışmalar yapıp 51/95 sayılı yasayı da geciktire geciktire bugünlere geldik ve belediyelerin de gelir yapılarını aşağıya çektik” dedi.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından ortaya çıkan duruma da değindi.

Özçınar, “Belediyelerle ilgili kısımda yeni seçim tarihinden sonra geçen süreç konusunda bir açılım yapılmadı ama uygulamada, seçim sonuçlanana kadar eskisi belediye başkanı görevde kalıyordu. Biz bunu uyguladık zaten, mahkeme kararı şimdi diyor ki o tarihte sona erdi, çünkü yasada yok diyor” ifadelerini kullandı.

Düşüncesinin yeni belediye başkanları seçilene kadar mevcut başkanların görevine devam etmesi yönünde olduğunu belirten Özçınar, bu konunun yürütmenin vereceği kararla aşılabilineceğini söyledi.

Mahmut Özçınar, “Parlamento’nun acil olarak görev başındaki belediye başkanlarını görevlendirerek yasanın da ruhunu bozmadan seçim tarihini belirlemesi gerekiyor. Sokaktaki görevlerimiz, bizi bekliyor, vatandaş da bizden hizmet bekliyor. Belediyeler durağan olamaz” dedi.

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