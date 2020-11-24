Özçınar “geleceğin nesillerini özveri ile yetiştiriyorsunuz"

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bugün programı kapsamında bazı okulları ziyaret etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bugün programı kapsamında bazı okulları ziyaret etti.

Öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutlayan Özçınar, çocuklarımızın eğitiminde ve yetişmesinde öğretmenlerin rolünün büyük önemine değinerek, geleceğin nesillerini özveri ile yetiştirdiklerini ifade etti. Özçınar, bugün iyi bir doktor veya iyi bir öğretmen yetişmesinde öğretmenlerin çok büyük katkısı olduğunu savunarak, öğretmenlerin eğitim alanında bir ışık olduklarını söyledi.

Özçınar gün dolayısıyla öğretmenlere ilettiği yazılı mesaj şöyle; “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Atatürk'ün ifade ettiği gibi "yeni kuşak en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaklardır". Tüm öğretmenlerimizin bu özel günü kutlu olsun”.