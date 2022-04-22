Özçınar, İlkokullarından Gelen Müdür ve Öğrencileri Kabul Etti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Kurtuluş İlkokulu ve Zümrütköy İlkokulu müdür ve öğrencilerden oluşan heyeti kabul etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Özçınar, kabulde yaptığı konuşmada, öğrencilerin kendisine yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Geleceğin emanet edileceği çocukların, birlik ve beraberlik içerisinde ülkelerine sahip çıkmalarını isteyen Özçınar, bir süre çocuklarla sohbet etti.

Özçınar, “belediye başkanı olmanız durumunda neler yapardınız” sorusuna çocukların düşüncelerinin çok geniş kapsamlı olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Ziyarette Kurtluluş İlkokulu Müdürü Zekiye Yoncacı, Zümrütköy İlkokulu Müdürü Hülya Kardüz ve Zümrütköy İlkokulu öğretmeni Ziya Özister de hazır bulundu.