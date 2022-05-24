Özçınar Kıbrıs Gazileri’ni Ağırladı

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen 46 Kıbrıs gazisini ağırladı.

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen 46 Kıbrıs gazisini ağırladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projesi kapsamında şehirde yaşayan 46 Kıbrıs gazisi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gezi düzenledi.

Program kapsamında, Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan 46 Kıbrıs gazisi, hatıralarını 48 yıl sonra yerinde canlandırdı.

Gaziler bugün K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile da Güzelyurt’ta biraraya geldi.

Kalkanlı’da yer alan Hilkat Park Restaurant’ta gazilerle öğle yemeğinde biraraya gelen Mahmut Özçınar, ziyaretten büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirtti. Ziyaretin önemine değinerek verilen mücadelenin unutulmasının mümkün olmadığını vurgulayan Özçınar, 48 yıl önce Barış Harekatı’na katılan gazilere şükranlarını sundu. Mahmut Özçınar, vatan topraklarının oluşmasında gazilerimizin emeklerinin ve vermiş olduğu mücadelenin gelecek nesillere aktarılmasının da önemine dikkat çekti.

Kalkanlı’da organize edilen yemekte Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi gazileri yer aldı.

Yemek sonrası ise karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

23 – 25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek programda gaziler Kapalı Maraş bölgesi, Namık Kemal Zindanı, Katliam Çukuru ve şehitliği, Cengiz Topel Anıtı, Minia Kıbrıs Müzesi, Hz. Ömer Türbesi, Mavi Köşk, Girne Kalesi, Tatlısu Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve Alsancak Belediyesi’ni ziyaret etmiş olacak.