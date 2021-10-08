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Özçınar, KKTC’nin Tanıtımına Katkısı Nedeniyle Ödüle Layık Görüldü

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Özçınar, KKTC’nin Tanıtımına Katkısı Nedeniyle Ödüle Layık Görüldü
Özçınar, KKTC’nin Tanıtımına Katkısı Nedeniyle Ödüle Layık Görüldü

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Buhara Medya Grubu’nun Düzenlediği, 11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri Töreni’nde, KKTC’nin uluslararası tanıtılması  çalışmaları nedeniyle  ödül aldı.

Belediyeler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre 6 Ekim’de Ankara’da JW Marriott Hotel’de yapılan ödül töreninde konuşan Mahmut Özçınar, “Türkiye ile ilişkilerimiz bağlamında da Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Akdeniz Belediyeler Birliği ve buna bağlı Ortadoğu Batı Asya Bölge Temsilciliği ve bunun da ötesinde Avrupa Konseyi’nde yaptığımız çalışmalarla ülkemizi tanıtmaya gayret gösteriyoruz. Güzel adamızın uluslararası ilişkiler bağlamındaki boyutlu bir çalışma sürdürebilmesi için buna katkı koymaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 30 farklı kategoride ödüllerin sahibini bulduğu geceye TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı TBMM milletvekilleri, belediye başkanları ve sanat dünyasından isimlerin  de katıldığı bildirildi.

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