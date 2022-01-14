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Özçınar, Mezgitli Belediye Başkanı Tarhan’la Bir Araya Geldi

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Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, KKTC’de bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile bir araya geldi.
Özçınar, Mezgitli Belediye Başkanı Tarhan’la Bir Araya Geldi

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, KKTC’de bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile bir araya geldi.

Belediyeler Birliği’nde yer alan görüşmede, Mezitli Belediyesi ile kardeş şehir olan Çatalköy Belediyesi Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, görüşme, Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanda iş birliğini artırmak amacıyla imzalanan protokol gereği yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirildi.

Özçınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke belediyeleri arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların ivme kazandığını anlatarak bunun çok önemli olduğunu vurguladı.

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Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da KKTC’de olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, iş birliğine büyük önem verdiklerini anlattı.  

Görüşmenin sonunda karşılıklı plaket ve hediye takdiminde bulunularak anı fotoğrafı çekildi. 

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