Özçınar Okulları Ziyaret Etti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bugün programı kapsamında bazı okulları ziyaret etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bugün programı kapsamında bazı okulları ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutlayan Özçınar, öğretmenlerin, gelecek nesli yetiştiren, her çocuğun hayatında kıymetli izler bırakan, toplumun en önemli bireyleri arasında olduğunu vurguladı.

Okulları ziyaretine yarın da devam edecek olan Özçınar, başta, Ulu Önder, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutladığını ifade etti.