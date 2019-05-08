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Özçınar, Ortaokullarası Atletizm Birincisi gelen Şehit Turgut Ortaokulu Atletizm Kız Takımını kutladı

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Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Ortaokullarası Atletizm Birincisi gelen Şehit Turgut Ortaokulu Atletizm Kız Takımını kutladı.
Özçınar, Ortaokullarası Atletizm Birincisi gelen Şehit Turgut Ortaokulu Atletizm Kız Takımını kutladı

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Özçınar saat 09.00’da Şehit Turgut Ortaokulunu ziyaret ederek, Okul Müdürü Cengiz Uzun, eğitmenler ve kız atletizm takım ile bir araya geldi.

Ziyarette yaptığı konuşmada, spor dalları içerisinde atletizmin çok zevkli olduğuna işaret eden Özçınar, bu başarının çok çalışmakla elde edildiğine işaret etti. Yıllardan beridir Şehit Turgut Ortaokulu’nun tüm spor dallarında sayısız başarılara imza attığını kaydeden Özçınar, hem spor hemde okul hayatında disiplinli ve çok çalışmanın başarıyı getireceğine inandığını söyledi.

Özçınar, Mayıs ayı içerisinde Bursa’da gerçekleşecek final yarışlarında takıma başarılar diledi.

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