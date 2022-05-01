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Özçınar, Ramazan Bayramı'nı Kutladı

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Özçınar, Ramazan Bayramı'nı Kutladı
Özçınar, Ramazan Bayramı'nı Kutladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı. 

Özçınar mesajında, bayramların aile ve toplum bağlarını güçlendiren sevenlerin bir araya geldiği özel günler olduğunu belirtti ve tüm halkın ve İslam âleminin sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

Özçınar’ın mesajı şöyle:
“Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, küskünlerin barıştığı, birlik ve beraberliğin en sıcak şekilde hissedildiği özel günlerden biri olan Ramazan Bayramı’nı bir kez daha kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan bayramlarda geleneklerimizi canlı tutmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir”

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