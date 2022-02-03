  • BIST 1.993,80
  • Altın 778.50762
  • Dolar 13.5595
  • Euro 15.3087
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Özçınar, Regaip Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

» »
Özçınar, Regaip Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Özçınar, Regaip Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bugün idrak edilecek Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Ramazan ayının habercisi, üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor.  Bu mübarek günde arzu ettiğiniz tüm duâlarınızın  kabul olması dileğiyle” diyen Özçınar, halkın ve tüm İslam aleminin Regaib Kandili’ni kutladı.

Özçınar mesajında, “Allah, sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşırı çevre olayları, 40 yılda Avrupa’da yarım trilyon euro zarara yol açtı03 Şubat 2022 Perşembe 15:04
  • Covid-19'un yol açtığı ruhsal sorunlara karşı 7 öneri03 Şubat 2022 Perşembe 14:28
  • Rahvancıoğlu: Yapılması Gereken Devlette Taşeron Sistemini Sıfırlamaktır03 Şubat 2022 Perşembe 14:08
  • Başbakan Sucuoğlu, bugün idrak edilecek Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı03 Şubat 2022 Perşembe 14:02
  • KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı03 Şubat 2022 Perşembe 13:40
  • KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı03 Şubat 2022 Perşembe 13:23
  • Benli: Altyapıya engel çıkardığımız iddiaları gerçek dışıdır03 Şubat 2022 Perşembe 13:12
  • Altında son durum ne?03 Şubat 2022 Perşembe 13:11
  • Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı03 Şubat 2022 Perşembe 12:48
  • Sürekli üşümenizin 9 önemli nedeni03 Şubat 2022 Perşembe 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti