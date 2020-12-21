Özçınar, Şehitleri Anma Törenine Katıldı

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bugün saat 11.00’da 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası münasebetiyle Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.
Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende 1 dakikalık saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Törende sırasıyla Kaymakamlık adına Güzelyurt Türk Maarif Koleji Tarih Öğretmeni Meryem Birmeç ve 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Teğmen Mehmet Virdil günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaparken Güzelyurt Türk Maarif Koleji Öğrencisi Emine Arapkasap da “Şehidim Minnet Sana” adlı şiiri okudu.
Konuşmalarda Kıbrıs Türklerinin 1963-1974 yılları arasında 11 yıl Rum zulmüne karşı kahramanca verdiği mücadele anlatılarak, Barış Harekatı’nın gerçekleşmesiyle Kıbrıs Türklerinin özgürlüğüne kavuştuğu ve huzur içinde yaşadığına dikkat çekildi.
Konuşmaların ardından tören sona erdi.
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