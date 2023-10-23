Özçınar, TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı ve TDBB 20. Yıl resepsiyonuna katıldı

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 20 Ekim Cuma günü Ümraniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Filistin’de yaşanan insanlık dramı ele alınarak İsrail’in sert bir şekilde kınandığı toplantıda, Türk Dünyası’nın sorun ve beklentileri konuşuldu. Gazze’ye yardım kampanyası da başlatılan toplantıda konuşan Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Uğur İbrahim Altay, ev sahipliğinden ve misafirperverliğinden ötürü Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür etti. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da programda kısa bir konuşma yaparak İsrail’in Filistin’e olan saldırısının bir an önce son bulmasını temenni etti.

TDBB’nin 20. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Toplantının ardından TDBB’nin 20. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet

Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un da katılımıyla bir de resepsiyon düzenlendi. Programa TDBB Yönetim Kurulu üyesi belediye başkanları da katıldı.

İstanbul’da Beykoz Mecidiye Kasrı’nda düzenlenen programda konuşan TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, böyle değerli kuruluşa başkanlık etmekten dolayı büyük onur duyduğunu söyledi.

Başkan Altay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin üye ülkelerin yerel yönetimleri arasında işbirliğini, kardeşliği, birlik ve beraberliği geliştirmek; ekonomik ve kültürel alanlarda ortak projeler yürütmek; şehir yönetimlerinin sorunlarına çözüm üretmek ve yeni şehir kültürü modelleri oluşturmak amacıyla 12 Kasım 2003’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle kurulduğunu anlattı.

Dünyanın son dönemlerde hiç olmadığı kadar barışa ve huzura ihtiyaç duyduğunu kaydeden Başkan Altay, Filistin’deki saldırılara dikkat çekerek “Filistin’e elimizi uzatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TDBB olarak sadece Filistin’de değil; Kıbrıs, Kafkasya, Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika’ya kadar, ulaştıkları her yerde mazlumlara destek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın haklı mücadelesi olan Karabağ’da da tüm gücümüzle kardeşlerimizin yanında durduk. İnşallah bundan sonra da Ermenistan’ın bölgedeki kışkırtmalarına karşı, Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimiz devam edecek” diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da konuşmasında TDBB’nin ilk dönemlerinden itibaren büyük emeği ve katkısı olan önceki dönem yöneticilerine teşekkür ederken, şu anda TDBB Başkanlığı’nı yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı da tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.