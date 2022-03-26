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Özçınar: Tiyatro Toplumlara, Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Dayanışma, Barış Ve Demokrasiyi Kazandırdı

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Özçınar: Tiyatro Toplumlara, Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Dayanışma, Barış Ve Demokrasiyi Kazandırdı
Özçınar: Tiyatro Toplumlara, Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Dayanışma, Barış Ve Demokrasiyi Kazandırdı

Toplum kültürünün aynası olarak kabul edilen tiyatronun, insanlığa ait her duyguyu içinde en çok barındıran sanat dallarından biri olduğuna işaret eden Özçınar, “tiyatro farklı açıdan düşünmemizi sağlayıp, toplumların kültürel gelişiminde büyük rol oynamaktadır” dedi. 

Özçınar, 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü nedeniyle yayımladığı mesajda, tarihin en eski sanat dallarından olan tiyatronun, yaşananlara yönelik eleştirel bakış açısıyla uyanışı sağladığını, bu yüzden, tiyatronun özgür ve bağımsız olmasının önemine işaret etti.

Mahmut Özçınar, “Ülkemizde birçok imkansızlıklar içerisinde emek veren sanatçılarımızı 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle kutlar, sanatlarını özgürce sahneleyebilecekleri nice sağlıklı yarınlar dilerim” şeklinde devam etti.

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