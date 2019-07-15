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Özçınar, UCLG-MEWA’da bir dönem daha görev yapacak

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Özçınar, UCLG-MEWA’da bir dönem daha görev yapacak
Özçınar, UCLG-MEWA’da bir dönem daha görev yapacak

 Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nda (UCLG-MEWA) bir dönem daha görev yapacak Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, UCLG-MEWA ile yürütülen iyi ilişkilerin ülkenin tanıtımı ve temsiliyeti için önemli olduğunu kaydetti.

Özçınar, “Hedefimiz bu platformda daha güçlü şekilde yerimizi almak” dedi.
Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre Özçınar, Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılan Birleşmiş Kentler ve Yerel

Yönetimler Teşkilatı (UCLG-MEWA) 6’ncı kongresinde yararlı temaslar yapma imkanı bulduklarını söyledi. 
UCLG-MEWA ile ilişkilere son derece önem verdiklerini belirten Özçınar şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin bünyesinde bulundurduğu, Güzelyurt, Girne ve Beyarmudu belediyelerinin temsil edildiği kongre sonucunda elde edilen pozisyonlar çok önemlidir. Girne Belediyesi, Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlığı’na, Güzelyurt Belediyesi, Çevre Komitesi Eş Başkanlığı’na, Beyarmudu Belediyesi ise Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Başkanlığı’na seçildi. Bu güçlü temsiliyetle, yerel yönetimler olarak sürdürdüğümüz çalışmalar da ivme kazanacaktır.  Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile UCLG-MEWA arasında yürüttüğümüz iyi ilişkiler sayesinde, temsiliyetimizi güçlendirmiş bulunuyoruz. Bu, ülkemizin tanıtımı ve temsiliyetimiz için son derece önemlidir. Hedefimiz daha güçlü şekilde bu platformda yerimizi almak.”

UCLG-MEWA; yerel yönetimler arasında iş birliklerinin kurulmasını sağlamak, yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını korumak ve uluslararası deneyimleri paylaşmak amacıyla kurulmuş, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler

Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Orta Doğu ve Batı Asya organizasyonudur. 

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