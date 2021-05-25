Özçınar: Ülke genelinde yaklaşık 50 ton portakal ücretsiz dağıtılacak

Güzelyurt Belediyesi bugün İskele Belediyesi Kültür Evi’nde vatandaşlara portakal dağıtarak, portakal suyu ikram etti…

Etkinlikte, Güzelyurt Portakal Festivali’ni son iki yıldır salgın nedeniyle gerçekleştiremediklerini söyleyen Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, diğer belediyeler de portakal dağıtılarak portakal suyu ikram edileceğini belirtti…

İskele’de başlayan etkinlik çerçevesinde ülke genelinde 50 ton portakal dağıtılması hedefleniyor…

Ülkenin en köklü festivallerinden olan Güzelyurt Portakal Festivali son iki yıldır pandemi nedeniyle düzenlenemiyor.

Festivali unutturmamak ve yerli ürünlerin tüketimini teşvik etmeyi hedefleyen Güzelyurt Belediyesi, ilçeleri ziyaret ederek vatandaşlara ücretsiz portakal ve portakal suyu dağıtmaya başladı.

İlk olarak İskele Belediyesi Kültür evinden başlanan etkinlikle ilgili olarak BRT’ye bilgi veren Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, belediyelerin festivallere büyük önem verdiğini ancak pandemi nedeniyle söz konusu festivalleri düzenleyemediklerini kaydetti.

Diğer ilçelerde de portakal stantları kurarak portakal dağıtıp portakal suyu ikram edeceklerini ifade eden Özçınar, yaklaşık 50 ton portakalın ülke geneline ücretsiz dağıtılacağını söyledi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Güzelyurt Portakal Festivalinin ülkenin en köklü festivallerinden biri olduğunu kaydederek Covid-19 salgını nedeniyle birçok etkinlik ve sosyal faaliyetlerin iptal olduğunu belirtti…

Güzelyurt’un simgesi olan portakalın İskele’de ücretsiz bir şekilde vatandaşlara dağıtılmasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, belediye başkanı, meclis üyeleri ve emeği geçenleri kutlayarak konuşmasını tamamladı.