ÖZÇINAR  “Yarının Geleceği Çocukların

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kurtuluş İlkokulu Müdürü Murat Akpınar başkanlığında bölge ilkokullarından ikişer temsilcinin yer aldığı bir grup, bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, kabulde konuşmasına iyi öğretmen, iyi bir öğretmen yetiştirir sözüyle başlayarak, öğretmenliğin en kutsal görev olduğunun altını çizdi. Çocuklara belediyenin görevlerini de anlatan Özçınar, su, çevre ve temizlik gibi temel hizmetler yanında kentin yaşam kalitesini yükseltmek için çalıştığını söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde öğrencilerin kendisine yapmış olduğu bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çocukların kendi aralarında belediye başkanı seçmelerini istedi.

Kurtuluş İlkokulu öğrencisi Toprak İneci ile Serhatköy İlkokulu öğrencisi Maynur Keskin gönüllü belediye başkanı olarak, başkan olmaları durumunda neler yapacaklarını anlattılar.

Kurtuluş İlkokulu Müdürü Murat Akpınar da ülkeyi kalkındıracak ve üst seviyelere taşıyacak yarının geleceği olan çocuklara çok çalışmalarını öğütleyerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi çocuklara inancımız tamdır ifadelerini kullandı.