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Özçınar’a Avrasya Hizmet Ödülü veriliyor

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Özçınar’a Avrasya Hizmet Ödülü veriliyor
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’nin “Avrasya Hizmet Ödülü” ‘ne layık görüldü. Ödül Özçınar’a 28 Şubat 2018 Çarşamba günü Ankara’da verilecek.

Milli Kütüphane Konferans Salonunda saat 19:00’da gerçekleşecek ödül töreni T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleşecek. Avrasya Ekonomik İşbirliği Derneği (Eko Avrasya) Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkı sağlayan ve bu bağlamda kamuoyu oluşturan kişi, kurum ve kuruluşlara “Avrasya Hizmet Ödülü” takdim edilmesi hususunda yapmış olduğu çalışmaları tamamladı. 
“Avrasya Hizmet Ödülü” için aday gösterilen kişi, kurum ve kuruluşların bilgilerini içeren dosyalar Yönetim Kurulu’nca değerlendirilerek, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a  “Avrasya Hizmet Ödülü” verilmesine karar verildi.
Çalışmalarını sürdürmekte kararlı olan ve gücünü bu bağımsızlıktan alan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 2023 Türkiye Vizyonu’na olan inancı ile “Güçlü ve Üreten bir Türkiye’nin tesisini hedefleyerek projeler üretmektedir. 

ÖDÜL SAHİPLERİ

*Şavkat Mirzayev /Özbekistan Cumhurbaşkanı
*Dr. Faruk Özlü /T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
*Prof. Dr. Adnan Kahil/Makedonya Devlet Bakanı 
*Müferra Şinik /Kosova Parlamentosu Başkan Yardımcısı
*Hulusi Kılıç/ T.C Kişinev Büyükelçisi
*Doç. Dr. Selçuk Özdağ /T.B.M.M Manisa Milletvekili
*Prof. Dr. Necdet Ünvar /T.B.M.M Adana Milletvekili
*İmdat Sütlüoğlu /Çaykur Genel Müdürü
*Abzal Saparbekuly /Kazakistan Ankara Büyükelçisi
*Mustafa Ak / Keçiören Belediye Başkanı
*Mahmut Özçınar / K.K.T.C Güzelyurt Belediye Başkanı
*Uluslararası Türkiye- Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD)
*Serdar Çam / Türk İşbirliği ve Koordinasyonu Başkanı (TİKA)
*Türkiye Maarif Vakfı
*Veyis Güngör /Hollanda Türkevi Başkanı
*Kanal Avrupa TV
*Dr. Yakup Ömeroğlu/Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı
*Prof. Dr. Musa Yıldız /Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
*Prof. Dr. Düsen Kaseinov/TÜRKSOY
*Eko Türk Gazetesi

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