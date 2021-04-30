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Özçınar’dan 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı…

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın, birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak tüm dünyada işçilerin hak arayışlarının simgesi ve emeğin bayramı olduğunu belirtti.
Özçınar’dan 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı…

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın, birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak tüm dünyada işçilerin hak arayışlarının simgesi ve emeğin bayramı olduğunu belirtti.

 

Özçınar, yayınladığı 1 Mayıs mesajında, işçi ve emekçilerin dayanışma günü olan bu özel günde haksızlık, eşitsizlik, adaletsizliklerin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık yarınlar için mücadele verildiğini hatırlattı.

 

1 Mayıs İşçi Bayramı’nın, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının gölgesinde kutlandığına dikkat çeken Özçınar, belediye emekçilerine, bu zorlu süreçte de görevlerini en ön saflarda ve en iyi şekilde yürüttüklerinden dolayı teşekkür etti.

 

Özçınar, mesajında, “Yaşanan bu zorlu süreç bir kez daha, emeğin en yüce değer olduğunu göstermektedir. Çalışan haklarının korunması motivasyon ve dolayısıyla verimliliği de artırmakta büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle başta halkımıza en iyi hizmet için emek veren belediye çalışanları olmak üzere, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlarım.” ifadelerine de yer verdi.

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