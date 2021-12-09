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Özçınar’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

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Özçınar’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı
Özçınar’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 10 Aralık Dünya İnsna Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özçınar mesajında, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanarak, 10 Aralık 1948 yılında BM Genel Kurulu’nda kabul edilen, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin imzalanmasının üzerinden 73 yıl geçtiğini belirtti. Özçınar, “Temel hak ve özgürlükler alanındaki belgelerin anayasası olarak nitelendirilen, insanların hak ve özgürlüğünü teminat altına alan bu beyannameye göre, her bireyin, dil, din, ırk ayrımı gözetilmeksizin eşit yaşam hakkı vardır.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın arzu edilen noktada olmadığının altını çizen Özçınar, “Adaletsizlikleri giderecek adımlar atıp, mücadele etmek, farkındalığı artırmak çok önemlidir. Hepimizin bu yöndeki katkı ve mücadelesi çok önemlidir” dedi.

Özçınar, hoşgörü ve uzlaşı kültürüyle, hak mücadelesini hep birlikte sürdürülebileceği bir dünya temennisinde bulunarak, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlarken daha adil yarınlar dilerim” ifadelerine yer verdi.

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