Özçınar'dan anma günü mesajı

“ 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü” mesajı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümünde, saygıyla anıyoruz.

Atatürk, Türkiye ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de düzenlenen törenlerle anılırken, fikir ve emanetini gelecek nesillere aktarmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Atatürk’e çok büyük sevgi ve bağlılık duyan, ilke ve devrimlerini daha ilk günden kabullenip sahip çıkan Kıbrıs Türk Halkı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, zekası ve geniş ufku ile sadece Türk Milleti’ne değil, tüm dünyaya ışık tutan bir yol gösterici olarak benimsemiştir.

Bedenen aramızdan ayrılmış olsa da, kalplerimizde yaşamaya devam edecek olan Büyük Önder’in çizdiği yol, bugün olduğu gibi yarın da bizlere rehber olacaktır.

Gururla, gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğimiz Ulu Önder’i, sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anıyorum.

K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı

Mahmut Özçınar