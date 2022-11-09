  • BIST 4.371,67
  • Altın 1020.39
  • Dolar 18.5987
  • Euro 18.6693
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Özçınar'dan anma günü mesajı

» »
Özçınar'dan anma günü mesajı
Özçınar'dan anma günü mesajı

                                                           “10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü” mesajı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümünde, saygıyla anıyoruz.

Atatürk, Türkiye ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de düzenlenen törenlerle anılırken, fikir ve emanetini gelecek nesillere aktarmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Atatürk’e çok büyük sevgi ve bağlılık duyan, ilke ve devrimlerini daha ilk günden kabullenip sahip çıkan Kıbrıs Türk Halkı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, zekası ve geniş ufku ile sadece Türk Milleti’ne değil, tüm dünyaya ışık tutan bir yol gösterici olarak benimsemiştir.

Bedenen aramızdan ayrılmış olsa da, kalplerimizde yaşamaya devam edecek olan Büyük Önder’in çizdiği yol, bugün olduğu gibi yarın da bizlere rehber olacaktır.

Gururla, gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğimiz Ulu Önder’i, sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anıyorum.

                                                                  

 

K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı

                                                                                                                      Mahmut Özçınar

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm09 Kasım 2022 Çarşamba 14:32
  • Fuat Oktay, Yeşilyurt'ta GİKAD, İKD ve 4K Koop ile kahvaltıda bir araya geldi09 Kasım 2022 Çarşamba 14:06
  • Rum Merkezi Cezaevi’nde Tansu Cıdan cinayeti sonrasında bir tutuklu daha ölü olarak bulundu09 Kasım 2022 Çarşamba 14:01
  • Fuat Oktay'ın Külliye inşaatına yaptığı ziyarette protesto eylemi...09 Kasım 2022 Çarşamba 13:55
  • KKTC’nin de Temsil Edildiği ‘2022 Dünya Turizm Fuarı’ Bugün Sona Eriyor09 Kasım 2022 Çarşamba 13:20
  • İskele-Lefkoşa ana yolunda akaryakıt tankeri devrildi09 Kasım 2022 Çarşamba 13:07
  • Arıklı: Gözünüz kulağınız bizde olsun09 Kasım 2022 Çarşamba 12:45
  • Kıbrıs Türk Memur Sendikası Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı09 Kasım 2022 Çarşamba 12:35
  • Polis Telefon Hattı Devre Dışı09 Kasım 2022 Çarşamba 12:26
  • CTP'den CTP'lilere “Yerel Yönetimlerde CTP Farkı” adlı ders09 Kasım 2022 Çarşamba 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti