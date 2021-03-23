Özçınar’dan Yaşlılar Haftası Mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Özçınar, yaşlıların, tecrübeleri ile geleceğe ışık tuttuğunu, saygı ve sevgiyi en çok hak edenler olduğunu vurgulayarak, “Hepimizin bugünlere gelmesinde çok değerli katkıları bulunan büyüklerimizin daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlamak, bunun için elimizden geleni yapmak öncelikli görevimizdir” dedi.

Yerel yönetimlerin de özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin yaşandığı bu dönemde yaşlıları korumak, onların ihtiyaçlarını karşılayarak en iyi hizmeti sunmak hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Özçınar, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Özçınar, “Onları korumak amacıyla, arzu edilen sıklıkta kendileriyle bir araya gelemesek de, bu, sevgimizi bir şekilde hissettirmemize engel değil. 18- 24 Mart Yaşlılar Haftası vesilesiyle, büyüklerimize saygılarımı ve en kalbi sevgilerimi sunarım” ifadelerini kullandı.