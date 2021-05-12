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Özçınar'ın Ramazan Bayramı Mesajı

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bir mesaj yayınladı.
Özçınar'ın Ramazan Bayramı Mesajı

Özçınar'ın Ramazan Bayramı mesajı:

Küslükleri sona erdiren, saygı ve sevgimizi büyüklerimize hissettirmek, aile ve toplumsal bağlarımızın daha da güçlenmesi için en iyi fırsatlardan biri olan bir Ramazan Bayramı’na daha erişmenin mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz.

 

Bu yıl da geleneklerimizi daha çok teknolojinin sağladığı imkanlarla canlı tutmaya çalışacağız. Covid -19 pandemisi ile mücadelenin sürdüğünü unutmadan, ailemizi ve sevdiklerimizi korumak için dikkatli ve tedbirli olmak gerektiğini hatırlatmak isterim. Süreçten dolayı çekirdek ailemizle biraraya gelip, mümkün olduğunca az sayıda insanla görüşmemiz daha uygun olacaktır.

 

Bu vesileyle, halkımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlar, sağlıklı, nice mutlu ve huzurlu bayramlar dilerim.

 

 

                                                           K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı

 

                                                                                               Mahmut Özçınar

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