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Özçınar:Vatandaşlar gerekli kurallara uymalı

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Özçınar:Vatandaşlar gerekli kurallara uymalı
Özçınar:Vatandaşlar gerekli kurallara uymalı

Ülkemizde koronavirüsle mücadele sürerken hükümetin aldığı tedbirlerin yanısıra yerel yönetimler de hummalı bir çalışma içerisinde….

Bu çerçevede Güzelyurt Belediyesi de kendi sorumluluk alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili olarak BRT’ye konuşan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Özçınar, Belediye olarak bölgede eczaneler, marketler gibi açık olan işletmelerin hijyen kurallarına riayet etmesi konusunda denetleme çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, ilçe emniyet kurulu başkanlığında oluşturdukları kriz masası ile çalışmalara organize bir şekilde devam ettiklerini ve şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Özçınar, narenciyede hasatın sürdüğüne de işaret ederek, bu konuda da işletmelerin, fabrikaların ve işçilerin uyması gereken kurallara riayet etmesinin çok önemli olduğunu ve konuyla ilgili denetimlerin sürdüğünü belirterek, 15 güne kadar narenciye hasat sürecinin de tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

İlçeler arası giriş çıkışların yasaklanmasının ardından Güzelyurt İlçesine giriş olan Serhatköy ve Kalkanlı noktalarında polisle birlikte Belediye ekiplerinin de görevde olduğunu kaydeden Özçınar, bu noktalarda araçların dezenfekte edildiğine ve vatandaşların sıcaklık ölçümlerinin yapıldığına, bu süreçte de vatandşların görevlilere yardımcı olmasının gereğine vurgu yaptı.

Güzelyurt’taki KYK Yurtları’na yerleştirilen İngiltere’den ülkemize gelen vatandaşların da en iyi şekilde bu süreci atlatacağını inanç belirten Özçınar, buradaki vatandaşlara herhangi bişey göndermek isteyen Güzelyurt bölgesindeki ailelerin eşyalarını Güzelyurt Kaymakamlığı yanındaki belediye binasına bırakabileceğini söyledi.

Özçınar, Güzelyurt Belediyesi’nin tüm birimleriyle vatanadaşlara yardımcı olmak ve gerekli çalışmaları yürütmek adına görevde olduğunu anımsattı.

Belediyelerin bu süreçte mali yükünün arttığına da vurgu yapan Özçınar, belediyelerin güçlendirilmesi gerektiğini ve bu süreçte yapılabileceklerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün saat 12.00 de Girne Belediyesinde beldiye başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.(BRT)

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