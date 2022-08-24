  • BIST 3.060,30
  • Altın 1021.605
  • Dolar 18.1456
  • Euro 18.0796
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Özdefne: Meclis İç Tüzüğü’nü Meclis Başkanı ihlal ediyor

» »
Meclis’te "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı"na ilişkin görüşme devam ediyor
Özdefne: Meclis İç Tüzüğü’nü Meclis Başkanı ihlal ediyor

Meclis’te "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı"na ilişkin görüşme devam ediyor

Özdenefe: “Meclis İç Tüzüğü’nü en başta Meclis Başkanı ihlal ediyor”

İktidar vekillerinin salona dönmesinin ardından kürsüden konuşan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP’nin icraatlarını eleştirdi ve “Siz bize değil Kıbrıs Türk halkına hesap vereceksiniz… Ama siz başka yerlere hesap verirsiniz” dedi. 

Özdenefe’nin sözünü kesen Ekonomi ve Enerji Bakan Olgun Amcaoğlu, “Sen Meclis Başkan Yardımcısı olarak Meclis İç Tüzüğü’nü oradan ihlal etmeye devam edecek misin?” diye sorarken, Özdenefe, Meclis İç Tüzüğü’nü en başta Meclis Başkanı’nın ihlal ettiğini savundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Tasarı bu gece geçse ne olacak?24 Ağustos 2022 Çarşamba 22:29
  • Eylemciler, Özel Kuvvetler Polisi'ne yumurta ve su şişesi fırlattı!24 Ağustos 2022 Çarşamba 22:25
  • Öztürkler: 8 madde üzerinde değişiklik önerisi sunacağız24 Ağustos 2022 Çarşamba 22:22
  • İncirli: Bu demokrasiye vurulan bir darbe!24 Ağustos 2022 Çarşamba 22:19
  • Yalınkaya’nın Meclise girişi yasaklandı!24 Ağustos 2022 Çarşamba 22:17
  • Mecliste Gergin Anlar! Muhalefet, Kürsüyü Terk Etmiyor24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:54
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Standartları Enstitüsü Yönetimini Kabul Etti24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:56
  • Erhürman Kürsüde! CTP Milletvekilleri Kürsü Önünde Toplandı24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:10
  • Meclis Önünde Gerginlik! Kapılar Zorlanıyor24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:05
  • Erhürman: Ne yazdığınızı dahi bilmiyorsunuz24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti