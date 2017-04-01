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Özdemir: Almanya İncirlik’te birliklerini çekmeli

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Özdemir: Almanya İncirlik’te birliklerini çekmeli
Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir hükümetin İncirlik’teki Alman askerlerini bir an önce geri çekmesi gerektiğini söyledi.

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, federal hükümete Alman askerlerini bir an önce İncirlik Üssü'nden çekme çağrısı yaptı. Özdemir, Schwäbische Zeitung'a verdiği demeçte, "(İncirlik'te) istenmiyoruz. Federal Hükümet, sürekli aşağılanmaya ve üzerine bir de müteşekkir olduğunu ifade etmeye bir son vermeli" diye konuştu.

Yeşiller partili politikacı, Ürdün ve Kıbrıs gibi Almanya'nın varlığından memnun olacak başka ülkeler olduğunu, bu nedenle askerlerin mümkün olan en kısa zamanda Türkiye'den çekilmesi gerektiğini söyledi. 

Özdemir, ayrıca Türkiye'nin artık güvenlik konularında güvenilir bir partner olmadığını vurguladı. 

Türkiye Alman vekillerin ziyaretine onay vermemişti

Bazı Türk hükümet yetkililerinin Almanya'daki seçim kampanyası etkinliklerinin iptal edilmesi üzerine Berlin ile Ankara arasında başlayan gerginlik nedeniyle koalisyon partilerinden ve muhalefetten politikacılar daha önce de Alman askerlerinin İncirlik Üssü'nden çekilmesini talep etmişlerdi. Bu gerginlik öncesinde de Türkiye Alman politikacıların İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmelerine uzun süre izin vermemişti.

İncirlik ve Konya'daki askeri üslerde IŞİD'le mücadele için oluşturulan koalisyon misyonu çerçevesinde toplam 270 Alman askeri görev yapıyor.

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