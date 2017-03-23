Özdemir Asaf’ın şiirleri Fransızca’ya çevrildi

Türk edebiyatının büyük isimlerinden Özdemir Asaf'ın şiirleri, Fransız-Türk sosyolog-yazar Gaye Petek’in çevirisiyle Fransız şiirseverlerle buluştu

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Özdemir Asaf’ın şiirleri, Fransız-Türk sosyolog-yazar Gaye Petek'in çevirisiyle Fransız şiirseverlerle buluştu. Böylelikle Nazım Hikmet, Orhan Veli’nin ardından bir şairimiz daha Fransız okurlara ulaşmış oldu.

Blue Autour Yayınevi tarafından basılan kitabın Fransız şiirseverlere tanıtımı İsmail Yıldırım’ın Belleville’deki atölyesinde yapıldı. Oyuncu Şükrü Munoğlu ve Gaye Petek’in şiirleri Türkçe ve Fransızca yorumlarıyla okuduğu geceye, Özdemir Asaf’ın İsviçre’de yaşayan oğlu Gün Arun da katıldı. Arun’un şiirleri gözleri kapalı dinlediği ve duygulandığı dikkat çekti.

“YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ”

Asaf’ın Türkiye’de herkesin hafızasına kazınan, “Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz…” dizesi, “Anne her şey tamam, tastamam, herşeyi taşıyorsun, ama babamın şu pencerede kalan bakışları taşınmıyor anne, babamın bakışları taşınmıyor” dizelerini içeren “Taşınmak” şiiri ya da aleve dokunarak hayatı öğrenmeyi simgeleyen ‘Mum Alevi ile Oynayan Kedi’ şiiri ve “Sana gitme demiyorum Lavinya, ama gitme” diye seslenişi dinleyenleri en çok etkileyen eserleri oldu.