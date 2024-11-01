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Özdemir Berova: 2025’te hayat pahalılığı 2 kez ödenecek

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2025’te hayat pahalılığı 2 kez ödeneceğini ancak hesaplama yöntemi konusunda bir değişikliğe gidileceğini açıkladı.
Özdemir Berova: 2025’te hayat pahalılığı 2 kez ödenecek

Maliye Bakanı Özdemir Berova ’de katıldığı 45+ programında 2025 yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Berova, kayıt dışılıkla mücadelede adım adım ilerlediklerini ama önlerinde daha çok uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu belirterek, 2025’te piyasayı kontrol altına alacak adımlarla hayatı ucuzlatmayı planladıklarını söyledi.

Yüksek enflasyon nedeniyle 2025 yılı bütçe rakamlarının yükseldiğini belirten Berova, döviz kurlarındaki artışın da bu yükselişteki ana unsurlardan bir olduğunu kaydetti. 2024 yılı sonu itibariyle yıllık enflasyonu yüzde 60’a yakın beklediklerini ifade eden Berova, 2025 yılı yıllık enflasyonunun ise yüzde 35 olarak öngördüklerini kaydetti.

Bakan Berova, Hükümetin 2024’te halkı yüksek enflasyon altında ezdirmemek için siyasi kararlar alıp hayat pahalılığını 3 kez ödediklerini ve bunun da kamu maliyesinde sıkıntı yarattığını anlattı. 2025’te ise hayat pahalılığının 2 kez ödeneceğini ancak hesaplama yöntemi konusunda bir değişikliğe gidileceğini söyledi.

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