Özdemir Berova: Arızadan kaynaklı yapılamayan ödemelerin tarihleri uzatılacak

Maliye Bakanı Özdemir Berova, ilçelerdeki vergi dairelerinde genel bir sıkıntı yaşandığını, ana serverde oluşan arızadan dolayı işlem yapılamadığını belirtti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, ilçelerdeki vergi dairelerinde genel bir sıkıntı yaşandığını, ana serverde oluşan arızadan dolayı işlem yapılamadığını belirtti. Bakan Berova, arızadan dolayı yapılamayan ödemelerin tarihlerinin uzatılacağını, kimsenin mağdur olmayacağını kaydetti.

İlçelerdeki vergi dairelerinde server arızası yaşanıyor… Vatandaşlar, yaşanan arızadan kaynaklı gerekli işlemlerini şu an için yapamıyor.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ana serverde bir sıkıntının meydana geldiğini, bilimcilerin sorunun giderilmesi için saha çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Bakan Berova, kendine verilen bilgeye göre söz konusu arızanın öğle saatlerine kadar giderileceğine dikkat çekti.

Vergi dairelerinde arızdan kaynaklı yapılamayan ödemelerle ilgili bir uzatma yapılacağını söyleyen Berova, “Bu yönde bir talimat verdim. Kimse mağdur olmayacak” ifadelerini kullandı.