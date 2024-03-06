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Özdemir Berova: En az zarar ile bu işi nerde nasıl kapatırız anlayışı içindeyiz

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, kontrolsüz hayat pahalılığının kısır döngü oluşturabileceğini belirterek, “Sarmalın içinde sürüklenip gidebiliriz” diye konuştu.
Özdemir Berova: En az zarar ile bu işi nerde nasıl kapatırız anlayışı içindeyiz

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Gökhan Altıner’in Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ isimli programa konuk oldu.

Narenciyedeki sıkıntıyla ilgili konu Berova, narenciye açısından bu yıl şansız bir sezon yaşandığını vurgulayarak, “Bir hastalığa muzdarip oldu narenciyemiz ve narenciye üreticimiz” diye konuştu.

Hastalığa bağlı olarak ihracat açısından çok büyük sıkıntı yaşandığını söyleyen Berova, “En az zarar ile bu işi nerde nasıl kapatırız anlayışı içindeyiz” dedi.

"SIKIM İÇİN GEREKLİ OLAN ÜRÜNLERİN TOPLANMASI ADINA ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

 

Cypfruvex aracılığıyla bir takım açımlar yapılmaya başlandığını söyleyen Berova, dalında kalan ürünlerin tespitinin ve sıkım içim gerekli olan ürünlerin toplanması adına çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Çalışmaların sonunda bir maliyetin ortaya çıkacağını ve Cypfruvex’in narenciye ihracatı konusunda bir ülke ile anlaşma yaptığını açıklayan Berova, ürünün ihracatıyla ilgili olarak olası herhangi bir sorun çıkmasına ilişkin bir teminata ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Karşı şirketin yüzde 35 oranında ödeyeceği paranın teminatını istediğini söyleyen Berova, şirketin bunu sağlayabilmesi ve sürecin başlaması için Maliye Bakanlığı’nın temlik verilmesi gerektiğini söyledi.

Narenciyede yaşanan sıkıntıları göz özünde bulundurarak ve ihracatı kolaylaştırmak adına her türlü fedakarlığın yapılması gerektiğini söyleyen Berova, verilmesi gereken temlikin verildiğini kaydetti.

Berova, “Yapılan sözleşme gereği Cypfruvex, yükümlülüklerini yerine getirerek ürünleri zamanında ve bozulmadan ulaştırması konusunda gayret gösteriliyor” dedi.

İstatistik Kurumu’nun, Şubat ayı hayat pahalılığını yüzde 4,59 olarak açıklaması üzerine değerlendirmelerde bulunan Berova, yasa gereği orta vadeli bütçe planının yapıldığını ve 2023 yılı sonu ile 2024 yılı öngörülerinin plana yazıldığını söyledi.

Berova, Ocak ve Şubat oranlarına bakıldığı zaman öngörülen hedefin üstünde olan bir veri görülmediğini kaydetti.

Gıda alanında piyasada beklentinin üzerinde bir şişme enflasyon olduğunu söyleyen Berova, “Piyasayı devamlı denetimde tutuyoruz. Vergi memurlarımız periyodik aralıklarla piyasa denetimi yapıyor ve yapmaya devam edecektir” dedi.

2023 yılındaki enflasyon oranının yüzde 67 olduğunu ve senenin yüzde 83 üzerinden bir enflasyon ile kapandığını belirten Berova, “Gıda ile ilgili olan konu tek başına hayat pahalılığını oluşturacak bir husus değil” ifadelerini kullandı.

"SARMALIN İÇİNDE SÜRÜKLENİP GİDEBİLİRİZ"

Kontrolsüz hayat pahalılığının kısır döngü oluşturabileceğini söyleyen Berova, “Sarmalın içinde sürüklenip gidebiliriz” diye konuştu.

Şişme enflasyonun önlenmesi için, karlılık oranı üzerinden vergi denetimi yapıldığını kaydeden Berova, “Bazı alanlarda sıkıntılar görürsek ilgili kişileri çağırarak sorguluyoruz” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın’ın “Hükümet gelirleri gizlediği için beklenen kamusal yatırımlar yapılamadı” eleştirisini değerlendiren Berova, “Ben onun yüzüne Meclis’te de söylüyorum, sen bir manipülatörsün ve rakamlar üzerinden manipülasyon yapıyorsun” dedi.

Kayıt dışı ekonomiyle ilgili Otomasyon Sistemi’nin güçlendirildiğini söyleyen Berova, gümrük alanında da ilerleme kaydedildiğini belirtti.

 

 

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