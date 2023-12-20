Özdemir Berova: Üretim ekonomiye can, toprağa bereket, geleceğe güç katar

Bakanlıkta bugün gerçekleşen görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu ile Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay’da hazır bulunurken, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu’na Danışmanı Belgin Özoğul eşlik etti.

KAMACIOĞLU

‘12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası’ dolayısıyla Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya ziyaret gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu konuşmasında; “Üretime; Üretene sahip çıkmak, ülkeye ve geleceğe sahip çıkmaktır’ anlayışıyla yerli ürünlerin bilinirliği, teşviki, tüketimini ön plana çıkarma bilinci ve yerli üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çektiklerini kaydetti.

Maliye Bakanı ve hükümetin de bu konudaki desteklerinden ötürü teşekkür etti.

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova da konuşmasının basında üreten, emek sarf eden herkesin ‘12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası’nı kutlayarak, üretimin ekonomiye can, toprağa bereket, geleceğe güç kattığını söyledi.

Maliye Bakanı Berova, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemi döneminde üretimin değerinin bir kez daha hayati olduğunun anlaşıldığını kaydederek, kendi üretimini üretecek, üreticilerini teşvik ederek destekleyecek, yerli ürünlerini tüketecek kapasiteye sahip olmak ve bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamanın tüm paydaşların görevi olduğunu kaydetti. Bu anlamda Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetimini tebrik etti.