Özdemir: “Sizi biz kurtardık” söyleminden vazgeçmenin vakti geldi (VİDEO HABER)

Cüneyt Özdemir, Kıbrıs hakkında demeç verenlerin öncelikle Kıbrıs’a gitmeleri ve bölgedeki durumu anlamaları gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını duyuran isimler üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
Cüneyt Özdemir, Kıbrıs hakkında demeç verenlerin öncelikle Kıbrıs’a gitmeleri ve bölgedeki durumu anlamaları gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını duyuran isimler üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
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