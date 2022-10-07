Özdenefe: “Bir bakıyorsunuz kazı çalışması yapılıyor…”

Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis projesi hakkında değerlendirmeler devam ediyor...

Fazilet Özdenefe, projeyi kazı çalışması ile ilgili müteahhit firmadan öğrendiklerini iddia etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, Genç TV’de konu hakkında şöyle konuştu;

“Bir bakıyorsunuz kazı çalışması yapılıyor ki biz müteahhit firmadan öğreniyoruz ve külliye projesi…

Bunla ilgili bir söz söylendiğinde; problemi anlamadan ‘Türkiye karşıtlığı, hediyeyi beğenmiyorlar, suyu da istemezdiniz’ gibi yaklaşımlar ortaya konuyor. Bunların hiçbiri doğru değil. Biz, anlatmaya bunları devam edeceğiz… Bu toplum bunu kabul etmez. Biz parlamenter bir sistemiz… Yasalarımızı meclis yapar. Cumhurbaşkanını halk seçer ama görev yetkileri bambaşkadır. Tüm bunların aynı alana toplanması ve empoze edilmesi doğru değildir.”