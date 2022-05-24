Özdenefe, demokrasinin evi meclisin nasıl çalışacağına protokol ile karar verilemez

Meclis Genel Kurulu için yeni bir uygulamanın icat edilmeye çalışıldığını savunan Özdenefe, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin bir süredir sıkıntılı işler yapmaya çalıştığını savundu.

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, BRT’nin Meclis Yayını BurasıÖnemli 50+1’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Meclis Genel Kurulu için yeni bir uygulamanın icat edilmeye çalışıldığını savunan Özdenefe, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin bir süredir sıkıntılı işler yapmaya çalıştığını savundu.

Özdenefe, “Divan kararı olmadan kendi başına karar almıştır. Söz süresi dolunca sesin kesilmesi için talimatlar vermiştir, teamül ayaklar altına alınmıştır, kendisi öncelikle meclisi zamanında açılması için önlem almalıdır. İrade, oluşturulan hükümetin ya da UBP’nin gailesi değildir” dedi.

İktisadi ve Mali Protokolün detaylarına da tepki gösteren Özdenefe, demokrasinin evi meclisin nasıl çalışacağına protokol ile karar verilemeyeceğini söyledi.

HP’nin sine-i millet kararıyla ilgili soru üzerine Özdenefe, istifaların henüz meclise gelmediğini belirtti.

CTP de benzer tutumu takınır mı ?sorusuna“ Meclisi terk etmek yerine daha çok noktada görünür olmak gerekir” diye yanıt veren Özdenefe, günün koşullarında meclis iradesinin daha da önem kazandığını, ara seçim sonuçlarıyla, demokrasi sorununun büyüyebileceğini iddia etti.