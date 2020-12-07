Özdenefe: “Ev karantinası dendi, sistem halen oturmadı"

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, hafta sonu Sağlık Bakanlığı’nca yapılan açıklama kapsamında, ülkeye geliş hazırlığındaki öğrencilerin için bu karar nedeniyle rahatsızlık ve şaşkınlık için de olduğuna işaret etti.

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, öğrencilerin karantina ücretlerine ilişkin Meclis Genel Kurulu’nda konuştu, hafta sonu Sağlık Bakanlığı’nca yapılan açıklama kapsamında, ülkeye geliş hazırlığındaki öğrencilerin için bu karar nedeniyle rahatsızlık ve şaşkınlık için de olduğuna işaret etti.

Geçtiğimiz haftalarda ev karantinasından bahsedilirken, sistemin halen oturtulmadığına vurgu yaptı, “Ciddi bir sistemsizlik ve keşmekeş var” dedi, Sağlık Bakanı’ndan açıklama talep etti.