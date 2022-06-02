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Özdenefe, Evrensel Hasta Hakları Derneği’ni kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe Evrensel Hasta Hakları Derneği heyetini kabul etti.
Özdenefe, Evrensel Hasta Hakları Derneği’ni kabul etti

Kabulde Dernek Başkanı Emete İmge, Ocak 2022’de gerçekleşen genel seçimler öncesinde adayların medyaya yansıyan sağlıkla ilgili söylemlerini de izleyerek hazırladığı “Milletvekili İzleme Raporu”nu paylaştı.

İmge, dernek olarak sağlık ile ilgili Meclis’te yasaların görüşüleceği komitelerde yer almak istediklerini ve her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti.
Kabulde Emete İmge’ye Derneğin proje ekibi de eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında Dernek Başkanı Emete İmge’ye ve proje ekibine teşekkürlerini sundu.

 

Özdenefe, sağlığın ve iyi bir sağlık hizmeti almanın herkesin en temel insan hakkı olduğunu ve günümüzde kamusal sağlık hizmetlerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu aktardı. Sağlıkla ilgili yasaların görüşülmesi esnasında, Evrensel Hasta Hakları’nın da yer alması hususunda ise gerekli inisiyatifi alacağını belirtti.

Kabulde CTP Milletvekilleri Şifa Çolakoğlu, Devrim Barçın ve Ongun Talat da yer aldı.

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