Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Guguk Kuşu Azınlık Hükümetinin Hukuk Dışı Çok Oluşları” başlıklı konuşma yaptı.

Ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Guguk Kuşu Azınlık Hükümetinin Hukuk Dışı Çok Oluşları” başlıklı konuşma yaptı.



Konuşma başlığının bazı yüzleri gülümsettiğini ancak ortada gülünecek bir durum olmadığını söyleyen Özdenefe, guguk kuşunun bazı türlerinin yuva asalağı olduğunu kaydetti.



Kendi yumurtalarını başka yuvalara bırakan guguk kuşlarının kendi yavrularını başkalarının beslemesini sağladığını anlatan Özdenefe, parazit tür guguk kuşunun kim olduğunun konuşma başlığından görülebileceğini söyledi.

Ev sahibi kuşun ise Kıbrıs Türk halkı olduğunu söyleyen Özdenefe, hükümeti parazit gibi ülke kaynaklarını ve insanlarını sömürmekle suçladı.



Hükümetin erken seçim hedefiyle kurulduğunu ancak bugün hala seçim tarihinin belirlenmediğini kaydeden Özdenefe, liyakatsiz istihdamlarla toplumun adalete olan inancının zedelendiğini, Anayasanın eşitlik hükümetinin ayaklar altına alındığını savundu.



“Kısa süre önce yaşanan Adapass skandalıyla ilgili gereğini yaptınız mı? Yapmadınız! Her şeyiniz hukuk dışı” diyen Özdenefe, hükümetin göreve geldiği günden itibaren her fırsatta halk iradesini atlattığını, ülkeyi keyfi şekilde yönetmeye çalıştığını ileri sürdü.



“Yasama yetkisinin yok sayıldığını” söyleyen Özdenefe, hayat pahalılığı konusunda yaşanan gelişmelere değindi.

Ara seçimleri bertaraf etmenin tek yolu olan erken seçim tarihinin bile belirlenmediğini dile getiren Özdenefe, tüm bunlar yaşanırken, yasası gereği toplumun sesi olması gereken BRT’nin “iktidar borazanlığı” yaptığını, “sansürlere devam ettiğini” savundu.



Ocak 2021’de Bakanlar Kurulu’nun görev süresi Ekim 2021’de dolan Özer Kanlı’yı yeniden BRT Yönetim Kurulu Başkanlığına atadığını dile getiren Özdenefe, yasaya göre bir siyasal partiyle ilişkisi devam eden başkan veya üyelerin görevine son verilmesi gerektiğini, ancak Kanlı’nın hem BRT Yönetim Kurulu Başkanı hem de UBP’nin MYK üyesi olduğunu ifade etti.



Tüm bunlar sırasında hükümetin LAÜ yönetimine sabıkalı birini atadığını da savunan Özdenefe, ilgili bakanın, “Bir vefa borcu gereği yaptım, isterseniz mahkemeye gidersiniz, size mi soracağım?” dediğini ileri sürdü.

Pazartesi günü Meclis’in toplanamamasına değinen Özdenefe, milletvekilleri oturumun başlamasını beklerken Meclis çalışanlarının idari izinli olarak eve gönderildiğini kaydetti.



Önceki hükümet dönemlerinde hazır olan imar planlarının bu hükümet döneminde hala geçirilmediğini söyleyen Özdenefe ilgili bölgenin emirnamelere bırakıldığını kaydetti, bölge belediye başkanlarının eylemde olduğunu anımsattı.



Bu dönemde 77 tane yasa gücünde kararname geçirildiğini söyleyen Özdenefe, Meclis’te görüşülmesi gereken meselelerin yasa gücünde kararname ile çözülmeye çalışıldığını, bunların bazılarının mahkemeye gidilince iptal edildiğini söyledi.



Hukuka aykırı birçok istihdam yapıldığını savunan Özdenefe, bu nedenle grevler yaşandığını belirtti.

“Kıb-Tek konusunda o kadar çok hukuka aykırı davranıldı ki bununla ilgili ayrı bir Meclis oturumu yapılması lazım” diyen Özdenefe, atılan her adımda hukuka aykırı hareket edildiğini, kurumun zarara uğratıldığını savundu, “Siz daha hukuk devleti nedir bilmiyorsunuz” dedi.



Yapılanların kabul edilebilir olmadığını söyleyen Özdenefe, Ceza Yasasına göre, “kurumun ihmal nedeniyle zarara uğratılmasının” suç olduğunu anımsattı, polisi, savcılığı, mali polisi göreve çağırdı.



Münhal ilan edilmeden sınava tabi tutulmadan kadrolara insanlar atandığını ifade eden Özdenefe, verilen tahribatın düzeltilmesinin yıllar isteyeceğini kaydetti.



Hala geçici öğretmen atamalarının gündemde olduğunu dile getiren Özdenefe, sanayi bölgesinde bir yerin kiralanması konusunda gündemde yer alan haberleri sordu.



Hükümete “azınlıksınız ama çok olduğunuz artık gitme vaktiniz geldi” diyen Özdenefe, kuşların, bir sonraki sene guguk kuşunun yumurtasını yuvasında gördüğünde bu kez o yumurtayı yuvadan aşağı attığını söyledi.