Özdenefe: Hükümet vatandaşların sesini duyamadı

Mecliste CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe "Son Siyasi Gelişmeler" konusunda yaptığı güncel konuşmada, ülkedeki son siyasi gelişmenin gittikçe derinleşen yoksulluk olduğunu kaydetti.

Bunun ötesinin kalmadığını, insanların gittikçe ağır bir şekilde yoksullaştığını, ancak piyasada bir şekilde para döndüğü için ülkeye yönetenlerin bunu fakına varamadıklarını ifade eden Özdenefe, hükümetin vatandaşların sesini duyamadığını söyledi.

“Biz olduğumuz noktada vatandaşların ve dışardaki kadınların sesini duyuyoruz” diyen Özdenfe, dışarda eylem yapanların emek mücadelesinin yanlarında olduklarını dile getirdi.

Sağlık ve eğitimin anayasal hak olduğunu, Eğitim Bakanı’nın bundan sorumlu olduğunu, eğitimdeki çalışanların nasıl taşerona yönlendirilebildiğini soran Özdenefe, bu insanların talebinin asgari ücret karşılığında toplu iş sözleşesi imzalanması olduğunu aktardı.

Konunun Bakanlar Kurulu’nda ele alınmasını talep edilen Özdenefe, işin doğru çözülebilmesi için yanlış gidişatın durdurulmasını, daha ciddi mağduriyetlerin önüne geçilmesini istedi.

Belediye seçimleri konusuna da değinen Özdenefe, yerel yönetimlerin ayrımcılıktan uzak hizmet vermek zorunda olduğunu söyledi.

Yaşlı ve engellilere hizmetler konusunda ciddi eksiklikler olduğunu, ilgili bakanlıkların bunları zaman zaman denetlemesi gerektiğine dikkat çeken Özdenefe, belediyeler reformu konuşulurken sayı üzerinde durulduğu için yerel ve bölge halklarının sıkıntılarının ihtiyaçlarının konuşulmadığını kaydetti.

Muhtarların sorunlarına da değinen Özdenefe, özellikle Girne bölgesinde ikamet izinlerin konusunda yaşanan sıkıntıları aktardı.

Özdenefe, 28 belediyede tek bir kadın belediye başkanı olmamasını da eleştirerek, kimsenin 18 belediyeyle seçime gidilecek olması nedeniyle zafer kazandığını düşünmemesi gerektiğini, belediyelerin görev ve sorumluluklarının önümüzdeki süreçte artacağını söyledi.

-Kürşat: "Sokakta en çok konuşulan geçim derdi"

CTP Milletvekili Fide Kürşat, "Yurttaşların Geçim Derdi, Sosyal Devlet Anlayışından Uzaklaşan Yönetememe Zihniyeti" konusunda yaptığı güncel konuşmada, sokakta en çok konuşulanın vatandaşların geçim derdi olduğuna dikkat çekti.

Hükümetin yokluğun, yoksullaşmanın pek önemli olmadığını düşündüğünü ifade eden Kürşat, vatandaşların artık belinin büküldüğünü, pahalılığı karşılayamayacak durumda olduğunu söyledi.

Mutfaklarda gerçek anlamda yangın olduğunu, ailelerin artık çocukları ile alışverişe gidememe noktasına geldiğini, ay sonunda vatandaşların kredi kartlarının yetersiz bakiyeleri nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldiğini ifade eden Kürşat, tüm bunlara rağmen hükümetin yandaşlarına yaptıkları istihdamlarla gündeme geldiğini kaydetti.

Fide Kürşat, bunun anayasanın eşitlik ve sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu vurgulayarak, gençlerin memlekete inancını yitirdiğini, göç yoluna başvurduğunu belirtti.

Kürşat, maliyetlerin düşürülerek halkın alım gücünün arttırılması gerektiğini vurgulayarak, okula süt dahi içemeden giden çocuklar olduğunu, sorunların bir an önce önüne geçilmesi gerektiği vurguladı.

Hademelerin sorunlarının hâlâ çözülemediğini, siciline bakılmadan hademe alınmasını eleştiren Kürşat, hademelerin sorunlarının ivedi olarak çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Kürşat, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, maliyetleri ucuzlatacak yönde desteklerin yeniden düzenlenmesi, alım güçlerinin arttırılması için Mal ve Hizmetler Yasası kapsamında piyasanın denetlenmesi gerektiğini vurguladı.