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Özdenefe: Maraş meselesi bir yana, devlet ciddiyetinde gelinen nokta üzücü ve düşündürücü...

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Maraş meselesi bir yana, devlet ciddiyetinde gelinen nokta üzücü ve düşündürücü...
Özdenefe: Maraş meselesi bir yana, devlet ciddiyetinde gelinen nokta üzücü ve düşündürücü...

İşte o açıklama;

Sn Özersay Maraş ile ilgili yaratılan kafa karışıklığı ve yorumlar üzerine ‘çeşitli spekülasyonlar başladı birinci ağızdan bunların spekülasyon olduğunu söylemek istiyorum’ diyor. Hatırlanacağı üzere Sn Özersay’ın envanter açıklaması üzerine Sn. Tatar Maraş’ın açılıp ‘Las Vegas’a dönüştürüleceğini söylemiş ve mesele de doğal olarak adanın her iki tarafında ve TC’de manşetlere taşınmıştı. 2 gündür konuşulanların çıkış noktasının hükümetin iki başının kendi içindeki çelişkili ifadeleri olduğu ne çabuk unutuluyor? bu çelişkili ifadeler ve yapılmak istenenin esasen ne olduğu ve uluslararası hukuka ve BM sürecine uygunluğu tartışıladursun, Sn Özersay az önce medyaya düşen yukarıdaki ifadeleri kullanarak aslında şunu söylüyor:
1- Başbakan bir şeyler söyledi ama ciddiye almayın söyledikleri ‘spekülasyon’ değerindedir ,
2- Sn Tatar sen sus: tüm bakanlar yaptıkları her şeyle ilgili olarak beni bilgilendirecek ve ben istediğim müdahaleleri yapacağım ama ben bir şey yapar veya söylersem sen susacaksın çünkü ‘birinci ağız’ benim!

Maraş meselesi bir yana, devlet ciddiyetinde gelinen nokta üzücü ve düşündürücü...

 

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