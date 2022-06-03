  • BIST 2.612,99
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4989
  • Euro 17.7482
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Özdenefe, Milli Yüzücü Ulaç’ı kabul etti

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ülkemizde ve uluslararası alanda bir çok başarıya imza atan Milli Yüzücü Doğukan Ulaç’ı kabul etti.
Özdenefe, Milli Yüzücü Ulaç’ı kabul etti

Kabul nedeniyle teşekkür eden Doğukan Ulaç, devlet ve hükümet yetkilileri tarafından takdir edilmesinin, yarışacağı müsabakalar için kendisine büyük bir motivasyon kattığını söyledi.

Ulaç, özellikle bireysel sporlarda başarı yakalamak isteyen gençlerin bir çok sorun ile boğuştuğunu ifade ederek sporun daha çok desteklenmesi ve sponsorlukların artması çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında son zamanlarda  bireysel branşlarda mücadele eden Kıbrıslı Türk sporcuların başarılarından gurur duyduklarını ifade ederek bu sporcuların devletin desteğini daha çok hissetmesi gerektiğini kaydetti.

Özdenefe, bu sporcuların bir çok kez müsabakalar öncesi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında bile sorunlar yaşadıklarına değinerek, sadece devletin değil iş dünyası ve ülkede faaliyet gösteren kurumların da sponsorluk anlamında katkı koyması dileğinde bulundu.

Fazilet Özdenefe, aynı zamanda Türkiye Milli Takım Sporcusu olan Doğukan Ulaç’a Temmuz ayında yapılacak olan Türkiye Yüzme Şampiyonası, Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde başarılar dilerken, kendisine plaket takdim etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB başkanı Harmancı, Türkiye’de düzenlenecek forum’a katılıyor03 Haziran 2022 Cuma 11:29
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Halk mükelleflerinin verdiği hizmetler takdire şayan03 Haziran 2022 Cuma 11:09
  • Üstel: Hayat pahalılığının verilmesi için çalışmalar başlattık03 Haziran 2022 Cuma 10:56
  • Cumhurbaşkanı Tatar, İskele Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin el sanatları sergisinin açılışına katıldı03 Haziran 2022 Cuma 10:52
  • Kuyumcuyu kurşunladı03 Haziran 2022 Cuma 10:42
  • KTAMS 6 Haziran’da Meclis önünde!03 Haziran 2022 Cuma 10:29
  • KTTO Başkanı Turgay Deniz: “Protokoldeki maddeler hayata geçirilmeli…”03 Haziran 2022 Cuma 10:09
  • Töre, Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı heyetini kabul etti03 Haziran 2022 Cuma 09:57
  • Cumhuriyet Meclisi bugün toplanıyor03 Haziran 2022 Cuma 09:57
  • Falyalı suikasti ! Katiller mahkemeye çıkarıldı!03 Haziran 2022 Cuma 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti