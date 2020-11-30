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Özdenefe: “Sayın Cumhurbaşkanı tarafından demokrasi ayaklar altına alınıyor…”

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CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı açıklamayı işaret ederek “Sayın Cumhurbaşkanı tarafından demokrasi ayaklar altına alınıyor…” dedi.
Özdenefe: “Sayın Cumhurbaşkanı tarafından demokrasi ayaklar altına alınıyor…”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nun kürsüsünden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçtiğimiz günlerde hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini ve Milletvekillerinin görevlerinin bilincinde olması yönünde verdiği demecine cevap verdi.

Özdenefe, “Sayın Cumhurbaşkanı tarafından demokrasi ayaklar altına alınıyor… “ diyerek ülkenin içerisinde bulunduğu bu olumsuz sürecin baş sorumlusunun Cumhurbaşkanı olduğunu ifade ederek “unutuyor, unutturmaya çalışıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamasının basıncıları tarafından yanlış yazıldığı yönündeki haberlerinde doğruluk payı olmadığını aktaran Özdenefe, herhangi bir açıklama veyahut bilgi gelmediği için Tatar’ın demecinin doğru olarak kabul ettiğini belirtti.

CTP Milletvekili Özdenefe, Cumhrubaşkanı Tatar’a “Haftalar önce biz sizi bütçe konusunda uyardık vekâlet vermeden saraya gitmeyin görevi kabul etmeyin dedik. Aklınız neredeydi Sayın Cumhurbaşkanı?” sorusunu yöneltti.

Özdenefe, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Halk tarafından seçilen Milletvekillerine görevlerini ve sorumluluklarının bilinçlerini hatırlatmadan önce kendi yeminini anayasayı okuyarak iyice anlamasını şiddetle tavsiye ederim.”

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