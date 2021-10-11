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Özdenefe: Tatar uyusun, beklesin, sabah olsun, biraz bilgi toplasın...

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CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, ‘yasaklı’ olduğu gerekçesiyle Türkiye’ye giremeyen Kıbrıslı Türklerle ilgili “Her ülkenin kendi muhaceret yasalarını düzenleme hakkı vardır; ama şu an bu toplumda olayın siyasi boyutu büyük sıkıntı yaratıyor” dedi.
Özdenefe: Tatar uyusun, beklesin, sabah olsun, biraz bilgi toplasın...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, Genç TV’de yayınlanan ‘Nazar Erişkin ile Bugüne Dair’ isimli programa katılarak, ‘Yasaklı’ olduğu gerekçesiyle Türkiye’ye giremeyen Kıbrıslı Türklerle ilgili konuştu.

“TOPLUM HUZURSUZ”

Programda konuşan Özdenefe,  “Her ülkenin kendi muhaceret yasalarını düzenleme hakkı vardır; ama şu an bu toplumda olayın siyasi boyutu büyük sıkıntı yaratıyor” dedi. Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in bir ilk olmadığını belirten Özdenefe, Türkiye’ye giremeyen kişilerin Türkiye-KKTC arasındaki ilişkilerle ilgili muhalif görüş bildiren kişiler olduklarına vurgu yaptı. Toplumda huzursuzluk olduğunun altını çizen Özdenefe, yaz aylarında Dışişleri Bakanlığı’nın girişim yapacağına yönelik açıklaması olduğunu hatırlatarak, o günden bugüne bir girişim yapılmadığını anlattı.

“TATAR, BİLGİ TOPLASIN ÖYLE AÇIKLAMA YAPSIN”

Meselenin farklı siyasi boyutları olabileceğine dikkati çeken Özdenefe, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ile istişare yapması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuyla ilgili gece yarısı açıklamasının gayri ciddi olduğunu ifade eden Özdenefe, “Uyusun, beklesin, sabah olsun, biraz bilgi toplasın. Öyle açıklama yapsın” dedi.

Tatar’ın davranışlarının Cumhurbaşkanlığı makamına zarar verdiğini belirten Özdenefe, “Cumhurbaşkanlığı makamı, karikatürize malzemeye dönüyor” dedi.

Tatar’ın CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın şahsına yönelik bir açıklama yaptığının altını çizen Özdenefe, Tatar’ın Erhürman’a saldırıldığını, hedef gösterdiğini vurguladı. Her hukuk devletinin farklı uygulamaları olduğunu belirten Özdenefe, TC Elçiliği üzerinden 5 günlük süre zarfında itiraz edebileceğini kaydeden Özdenefe, “Bunu yurttaşa bırakmamak lazım. Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Dışişleri Bakanı’nın konuya ekstra alaka göstermesi gerekir” dedi. Olayın ciddi şekilde siyasi olmasının kabulü olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türklerin dünyaya açılabildiği birincil pencerenin Türkiye olduğuna işaret eden Özdenefe, “Bunun belirsizlikler etrafında algılanması ilişkilere zarar verir. Bundan kimse kazanmaz. Türkiyeli-Kıbrıslı, Türkiye’yi sevenler-Türkiye’yi istemeyenler ayrımını gütmenin ayrımının kime faydalı olacağını düşünüyorlar?” dedi.

“İLİŞKİLERİN NORMALLEŞME GEREKİR”

Bu düşüncenin ilişkiler ve halklar için tehlikeli olduğunu kaydeden Özdenefe, kritik meselede çok daha fazla hassas olunması gerektiğini söyledi. Bu ülkede sadece KKTC vatandaşı değil, çift uyruklu yurttaşlar olduğunu belirtti. Türkiye yurttaşı olan kişinin bu durumda olması halinde Türkiye’de yargı sürecinin de olacağını söyledi. Bunun ciddi bir baskı olduğunu kaydetti. Şu an ilişkinin normal olmadığını, ilişkilerin normalleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

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