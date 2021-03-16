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Özdenefe Tv yayınlarının devamı için ne yapıldığını sordu

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Meclis'te söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, özgür basının demokrasilerde dördüncü güç olarak literatürde yerini aldığını söyledi.
Özdenefe Tv yayınlarının devamı için ne yapıldığını sordu

Meclis'te söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, özgür basının demokrasilerde dördüncü güç olarak literatürde yerini aldığını söyledi.

Özgür basının olabilmesi için de devletlerin çok önemli sorumluluğu olduğunu dile getiren Özdenefe, Cuma günü BRT tarafından TV kuruluşlarına gönderilen borçların ödenmemesi halinde gece yarısı Türksat’taki yayınların kesileceğine dair ihbar mektubunu anımsatarak yayınların devam etmesi için ne yapıldığını sordu ve bu konuda bilgi verilmesini istedi.

Daha önce yapılan anlaşmanın ardından kanalların Türksat üzerinden Kıbrıs paketi ile yayına çıkarıldığını anımsatan Özdenefe, o zaman yapılan protokolle karasal ve internet yayıncılığının alt yapısının güçlendirileceğinin söylendiğini anlattı.
Özdenefe, taşıma suyla değirmen dönemeyeceğini vurgulayarak, karasal yayınların ve IP tabanlı yayınların önünün açılması, televizyonların yayınlarını sürdürebilmesi için gerekli teknik altyapının hazırlanması gerektiğini söyledi.

Fazilet Özdenefe, TC televizyonlarının yayınlarındaki reklamlar nedeniyle KKTC televizyonlarının haksız rekabete uğradığına da dikkat çekti.

Yayınların denetimlerinde YYK dışındaki otoriteye fırsat vermeyecek şekilde altyapı güçlendirilmesine gidilmesinin şart olduğunu kaydeden Özdenefe, “Televizyonlarımız bizim otoritemiz dışında başka türlü kriterlere tabi olursa o noktadan sonra geriye dönüş olmaz” dedi.

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