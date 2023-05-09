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Özdenefe, UKÜ Uluslararası İlişkiler öğrencilerini kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, UKÜ Uluslararası İlişkiler öğrencileri ile bir araya geldi.
Özdenefe, UKÜ Uluslararası İlişkiler öğrencilerini kabul etti

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyeni Doç. Dr. Sertaç Sonan’ın, UKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü, üçüncü sınıf “Mukayeseli Siyaset” dersinin “saha ziyareti” kapsamında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenciler Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile görüştü ve Cumhuriyet Meclisi’ni gezdi.

Kalabalık bir öğrenci sayısı ile Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, CTP milletvekilleri Armağan Candan ve Ürün Solyalı da Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile birlikte yer alarak öğrencilerin Cumhuriyet Meclisi’nin yapısı, uluslararası ilişkilerdeki faaliyetleri ve yasama süreçleri ile ilgili sordukları soruları cevapladı.

Öğrenciler, soru-cevap kısmının ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nu da ziyaret etti ve Cumhuriyet Meclisi hakkında bilgiler aldı.

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