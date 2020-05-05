Özdenefe: “Yasa Gücünde Kararnameler, Anayasa’nın sınırlarını zorluyor”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 12.00 sıralarında, “Birleştirilmiş Sokağa Çıkma Yasağı Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararnamesi” gündemiyle toplandı.
Genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.
Meclis Genel Kurulunda, milletvekillerinin yazılı ve sözlü soruları da gündeme getirilecek.
Meclis’te, Toros’un ardından sözü, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe aldı.
Özdenefe, muhalefet olarak, virüsle mücadele sürecinin en başından beridir, karar üretirken, Anayasa’nın dışına çıkılmaması konusunda hükümeti uyardıklarını belirtti.
CTP Milletvekili, hükümetin çıkarttığı Yasa Gücünde Kararnamelerin, Anayasa’nın sınırlarını zorladığını ifade etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.