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Özdenefe yeniden Meclis Başkan yardımcısı seçildi
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KIBRIS
18.11.2024 17:47
Özdenefe yeniden Meclis Başkan yardımcısı seçildi
Fazilet Özdenefe yeniden Meclis Başkan yardımcısı seçildi.
Özdenefe 27 Kabul oyu ile seçildi.
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