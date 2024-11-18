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Özdenefe yeniden Meclis Başkan yardımcısı seçildi

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Özdenefe yeniden Meclis Başkan yardımcısı seçildi
Özdenefe yeniden Meclis Başkan yardımcısı seçildi

Fazilet Özdenefe yeniden Meclis Başkan yardımcısı seçildi.

Özdenefe 27 Kabul oyu ile seçildi.

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