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Özdenefe'den Arıklı'ya: Aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz, biraz ar…

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da söz alarak muhalefet milletvekillerine yanıt verdi.
Özdenefe'den Arıklı'ya: Aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz, biraz ar…

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da söz alarak muhalefet milletvekillerine yanıt verdi.


Arıklı, “Sayın Çeler ve Atakan 4’lü koalisyon cennet, bizim hükümet felaket hükümeti gibi konuştu. Hükümet kurmadınız, korktunuz, kaçtınız, şimdi kalkıp ahkam kesiyorsunuz…” dedi. 


Erhan Arıklı, 3-4 ay sonra seçime gidileceğini, ocak mı, şubat mı olunacağının görüleceğini, ama bunun martta olmayacağını söyledi.


Akaryakıt konusuna da konuşan Arıklı, “Akaryakıtı özel bir firmadan alsam, daha pahalı alsam anlarım…Nedir bu yaygara… ? Bu yaygara ihale mafyasının algı operasyonu sonucu oluşmuştur…” dedi.


CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, yerinden söz alarak Arıklı’ya “Aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz, biraz ar… ”  diyerek tepki verdi. Arıklı’nın “O ar sana lazım” demesiyle ikili arasında atışma oldu.


HP Genel Başkanı Kudret Özersay da yerinden söz alarak,  “Sayın Bakan bir anlaşma yaptı.  Savcılık bu anlaşmayı yapamazsınız’ dedi. Bu konuda ne yaptınız?” diye sordu.


Arıklı, “Doğrudan alım yaptığımız anlaşma 2016’daki anlaşmayla ilgili” dedi.


Erhan Arıklı, neticelenen akaryakıt ihalesine de işaret ederek, “İhale neticelendi ama bu doğru değil.. Rafineri opsiyon belgesi tamam değil ” şeklinde konuştu.


Özersay, Arıklı’nın sorusuna cevap veremediğini söyledi.  Arıklı’nın “Sabrımı zorluyorsunuz” demesi üzerine Özersay ve Arıklı arasında “Medeni olalım” tartışması yaşandı. 

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