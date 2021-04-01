Özdenefe:Jet olayı halen sonuçlanmazken bir Sol Hareket üyesinin hemen mahkemeye çıkarılmasının da halk tarafından unutulmayacak

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “ifade özgürlüğü ve cezai sorumluluk” konulu konuşma yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmalar gündemiyle yaptığı bugünkü toplantısını tamamladı.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “ifade özgürlüğü ve cezai sorumluluk” konulu konuşma yaptı.

İfade özgürlüğü dengesinin kurulmasının önemli olduğunu dile getiren Özdenefe, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan şikayetle Sol Hareket üyesi bir kişiye dava okunduğunu, Cumhurbaşkanı’nın daha önce de bir karikatürü nedeniyle mahkemeye başvurduğunu, bu gibi konularda polise şikayet edilmesinin ilgili şahsın dünya görüşüyle ilgili olduğunu belirtti.

Zem ve kadih yasalarının Avrupa ülkelerindeki uygulanış şekillerini anlatan Özdenefe, bunların üstünde Avrupa insan hakları olduğunu ve ifade özgürlüğüne yer verildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın sürekli incindiğini söyleyen Özdenefe, Kıbrıs meselesinde ortaya koyduğu içi boş politikalar için incinmediğini fakat kendisiyle ilgili ortaya konulan düşüncelerden incindiğini ifade etti.

Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikle gazetecilerin sürekli mahkemelere gelmesinin engellendiğini belirten Özdenefe, 2007 yılında yasanın bugünkü halini aldığını ve daha demokratik yasa yapılmasının da boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.

“DEVLETİ YÖNETENLER ELEŞTİRİLERE DAHA TOLERANSLI OLMALI”

Devleti yönetenlerin siyasi eleştirilere çok daha toleranslı olması gerektiğini dile getiren Özdenefe, Ceza Yasası’nda yapılan tüm değişikliklerin CTP tarafından ya da CTP önderliğinde Meclis’e getirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a çağrı yapan Özdenefe, “Ersin bey artık cumhurbaşkanı olduğunuzu lütfen unutmayın. Halka ve sokağa bakın artık… Siz toplumun tarafsız lideri olmak zorundasınız. Siyasi eleştirilere toleranslı olmalısınız ve Cenevre’ye de giderken tüm kesimin duyarlılıklarını dinlemek zorundasınız. Lütfen Anayasa’nın size verdiği yasal mevzuatı bir kez daha okuyun. İnsanlarımızı polise şikayet etmekten vazgeçin.” ifadelerini kullandı.

Özdenefe, ülkede jet olayı halen sonuçlanmazken bir Sol Hareket üyesinin hemen mahkemeye çıkarılmasının da halk tarafından unutulmayacağını kaydetti.