Özdil Nami: Çözüm ya federal, ya iki devletli

Özdil Nami, Crans Montana sürecinde masadan kaçmasını beceren Rum tarafına bir bedel ödetilmediğini, buna kafa yormanın gerekli olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta sorunun “taahhüt sorunu” olduğuna işaret eden eski müzakerecilerden Özdil Nami, Crans Montana sürecinde masadan kaçmasını beceren Rum tarafına bir bedel ödetilmediğini, buna kafa yormanın gerekli olduğunu söyledi.

“Yeni bir süreç talep etmemiz lazım” diyen eski müzakerecilerden Özdil Nami, masalar devrilse de sonunda ne olacağının belli olacağı bir sürecin başlaması gerektiğini, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ifade etti.

Özdil Nami, “Bir ev yapacaksınız mesela… Anlaşma yaparsınız, sözleşme… Bu tarihte başlanacak, bu planda inşa edilecek. Bu onaylar alınacak, şu tarihte eksi artı teslim edilecek. Aksi takdirde tazmini şu, cezası şu… Öyle değil mi? Kıbrıs’ta çözüm lazım; ya federal ya iki devletli… Her şeyi konuştuk zaten masada. Konuşulacak bir şey yok. Detaylandırmak lazım…” diye örnekledi.