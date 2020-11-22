Özdil Nami: “Maraş’ın iadesi gelecekte masada olmayabilir”

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Eski Müzakereci Özdil Nami, Maraş’taki Türk faaliyetlerini yorumlayarak, Türkiye’nin ana hedefinin Rum tarafını “sallamak” ve Maraş’ın iadesinin, gelecekte masada olmayabileceği mesajını vermek olduğunu kaydetti.

Gazeteye göre Nami, Ersin Tatar’ın, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çerçevesindeki çözüm çabalarının sona ermesi ve iki devletli çözümden bahseden ilk Cumhurbaşkanı olmadığını belirtirken, Rauf Denktaş ve Derviş Eroğlu’nun da geçmişte iki devletli çözümden bahsettiğini; ancak müzakere yolunun bulunduğunu ifade etti.

Nami, tam da bu sebeple, çabaların sonucuyla ilgili önyargılı olmamak gerektiğini ve sonucun, BM Genel Sekreteri’nin durumu yönetme biçimine bağlı olacağını söyledi.

Crans Montana’da yapılan görüşmelerde nadir bir tarihi fırsatın kaçırıldığını belirten Nami, bunun kendisi için şahsi bir travma olduğunu; çünkü ne kadar sıkı bir çalışma yapıldığını ve insanların kendinden nasıl ödün verdiğini bildiğini kaydetti.